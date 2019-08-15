  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5854
  • Euro
    6,2332
  • Altın
    263,6050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana'da tartıştığı kişilere satırla saldırdı: 3 yaralı Adana'da tartıştığı kişilere satırla saldırdı: 3 yaralı
İstanbul'da motosikletli trafik polisi şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi şehit oldu
Trump'tan Şi'ye: Hong Kong ile insani bir şekilde ilgilensinler Trump'tan Şi'ye: Hong Kong ile insani bir şekilde ilgilensinler
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı
Samsun'da tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü Samsun'da tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Arjantin'e "Venezuela" benzetmesi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Arjantin'e "Venezuela" benzetmesi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum
"Tecavüz" ve "ensesti" meşrulaştıran ABD'li vekile tepki "Tecavüz" ve "ensesti" meşrulaştıran ABD'li vekile tepki
Karan kiloları Karan kiloları
Demet'ten otoyola övgü Demet'ten otoyola övgü
Rekora koşuyor Rekora koşuyor
Sürpriz paylaşım Sürpriz paylaşım
Konser için dans dersi Konser için dans dersi
Yıldız sıralaması Yıldız sıralaması
Dar gelirliye ucuz konut Dar gelirliye ucuz konut
TürkAkım'da vana 4 ay sonra açılıyor TürkAkım'da vana 4 ay sonra açılıyor
Güvensiz ürüne bakanlık neşteri Güvensiz ürüne bakanlık neşteri
Bombadan kurtuldu kafede ölüyordu Bombadan kurtuldu kafede ölüyordu
Mehmetçik’e 66 bin milli piyade tüfeği Mehmetçik’e 66 bin milli piyade tüfeği
'Güvenli bölge'de İHA devriyesi 'Güvenli bölge'de İHA devriyesi
'Dün bitti bugün yeni bir gün' 'Dün bitti bugün yeni bir gün'
Hayalleri kül oldu Hayalleri kül oldu
Tatil çilesi Tatil çilesi
Karaciğeri koruyan sarımsak Karaciğeri koruyan sarımsak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 07:19:12 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 07:30:59

"Tecavüz" ve "ensesti" meşrulaştıran ABD'li vekile tepki

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Steve King'in "eğer tecavüz ve ensest ilişki olmasaydı bugünkü nüfus kalır mıydı?" şeklinde yorumu her kesimden tepki topladı.

Temsilciler Meclisi'nde Iowa'yı temsil eden Cumhuriyetçi vekil King, Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan yorumlarına bir yenisini ekledi.

Daha önceki bazı açıklamaları "ırkçı" bulunan King, Iowa'da yaptığı bir konuşmada, "Ya aile ağacımızda geriye doğru gitsek ve tecavüz ve ensest ilişkinin ürünü olan kişileri çıkarabilsek? Bunu yapsak geriye dünyanın (mevcut) nüfusu kalır mıydı?" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu.

Demokratlar kadar Cumhuriyetçilerden de tepki toplayan açıklama, birçok siyasetçi tarafından da kınandı.

King'in, tecavüz veya ensest ilişki kaynaklı bile olsa kürtaja izin verilmemesi gerektiğini savunduğu bir konuşmada bu sözleri sarf ettiği kaydedildi.

"ABD Kongresinde yer almamalı"

Demokrat başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Steve King bir ırkçı, kadın düşmanı ve ülkenin yüz karasıdır. O, ABD Kongresinin üyesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bir başka Demokrat başkan aday adayı Julian Castro da Twitter hesabından, "Steve King'in Kongrede yeri yok. Bir kez daha King kendini ve makamını küçük düşürdü." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney de "Steve King'in bugünkü sözleri dehşet verici ve garip. Artık onun ayrılması gerek." sözleriyle King'e tepki gösterdi.

King'in seçim bölgesi Iowa'nın Cumhuriyetçi liderleri de King'e tepki gösterirken, yeni seçim döneminde King'e destek vermeyeceklerini açıkladı.

King'e istifa çağrısı

Twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya çıkan King'in yorumu, sosyal medyadaki binlerce kullanıcı tarafından da sert şekilde eleştirildi.

Kullanıcıların çoğu King'e istifa çağrısı yaparken, King'in ofisi Amerikan medyasının sorularını yanıtsız bıraktı.

King, daha önce de "ırkçı" paylaşımlarda bulunmuş, çok tartışılan bir paylaşımında ise ABD haritasındaki mavi ve kırmızı (kırmızı Cumhuriyetçileri, mavi Demokratları temsil ediyor) eyaletleri birbiriyle kavga ederken gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

Ülkede bir iç savaşı teşvik eden çağrıda bulunan King, "Merak ediyorum kim kazanacak?" şeklinde yorum yapmıştı.

AA

Belediyede kıyım yapacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ