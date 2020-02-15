15 Şubat 2020 Cumartesi 17:27:10 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:30:20
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AA
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suudi Arabistan ile müzakereye hazırız
- ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu
- Düsseldorf'ta Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı! İlk açıklama geldi
- Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Fransa'da yaşandı
- Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!