Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0553
  • Euro
    6,5624
  • Altın
    307,8410
İstanbul
5 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suudi Arabistan ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suudi Arabistan ile müzakereye hazırız
Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı Cezayir'de yeni hükümet güvenoyu aldı
ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu
Düsseldorf'ta Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı! İlk açıklama geldi Düsseldorf'ta Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı! İlk açıklama geldi
Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Başkan Erdoğan, istifa edenler için: Bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğiz, ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir Başkan Erdoğan, istifa edenler için: Bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğiz, ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir
Kayseri'de, otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı Kayseri'de, otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak
Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
Başkan Erdoğan; İdlip konusunda sessiz kalmamız mümkün değil Başkan Erdoğan; İdlip konusunda sessiz kalmamız mümkün değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Mersinli Cihangir'e kimlik kartı düzenlendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Mersinli Cihangir'e kimlik kartı düzenlendi
Afganistan’da NATO hava saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi Afganistan’da NATO hava saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi
Göbeklitepe ödüle layık görüldü Göbeklitepe ödüle layık görüldü
Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü
Rusya'nın Belarus'tan geçen petrol boru hattında patlama yaşandı Rusya'nın Belarus'tan geçen petrol boru hattında patlama yaşandı
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez Bakan Çavuşoğlu: Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez
Kırım yakınlarında büyük gerilim! Rusya, Ukrayna gemisine el koydu Kırım yakınlarında büyük gerilim! Rusya, Ukrayna gemisine el koydu
İşgalci İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi İşgalci İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi
KDK 2,5 milyon kamu çalışanına eğitim verecek KDK 2,5 milyon kamu çalışanına eğitim verecek
Başkan Erdoğan İstanbul'da Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı Başkan Erdoğan İstanbul'da Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da CHP'lilerin yumruklu kavgası Peygamberler şehri Şanlıurfa'da CHP'lilerin yumruklu kavgası
Türk konvoyunu gören Suriyeli'nin sevinci Türk konvoyunu gören Suriyeli'nin sevinci

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:27:10 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:30:20

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER