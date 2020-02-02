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02 Şubat 2020 Pazar 20:05:05 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 20:08:02

Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi

Tayland'da yeni tip koronavirüs görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü.

Tayland'da Bangok Rajavithi Hastanesinde doktorlar, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karşım uyguladı.

Tedaviden 48 saat sonraki sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü vurgulandı.

Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Vuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Test sonuçları, 48 saat sonra pozitiften negatife döndü"

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.

Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü." dedi.

Tayland Sağlık Bakanlığıyla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor.

Tayland'da 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.

Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

(AA)

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