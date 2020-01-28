  • Bist 100
    120243
  • Dolar
    5,9513
  • Euro
    6,5493
  • Altın
    300,9960
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapıyor Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak açıklama yapıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
MHP lideri Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama MHP lideri Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında
Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk son bölüm izleme linki Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk son bölüm izleme linki
Rekabet Kurumu'ndan 5 sigorta şirketine idari para cezası verildi Rekabet Kurumu'ndan 5 sigorta şirketine idari para cezası verildi
MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan hakkında karar! MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan hakkında karar!
Rusya uyardı: Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya uyulsun! Rusya uyardı: Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya uyulsun!
Hac başvurularında 18 binlik boş kontenjan için kayıtlar 30 Ocak’ta başlayacak Hac başvurularında 18 binlik boş kontenjan için kayıtlar 30 Ocak’ta başlayacak
Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunuldu Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunuldu
Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı
Ramo dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Ramo nerede çekiliyor?
Tayland'da yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 14'e çıktı Tayland'da yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 14'e çıktı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, görevi kötüye kullanma ve tefecilik suçlarına da bakacak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, görevi kötüye kullanma ve tefecilik suçlarına da bakacak
"Afganistan’da düşen uçakta CIA’nin Batı Asya yöneticisi Michael D' Andrea vardı" "Afganistan’da düşen uçakta CIA’nin Batı Asya yöneticisi Michael D' Andrea vardı"
Manisa’da deprem devam eder mi? Manisa’da deprem devam eder mi?
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber geldi Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber geldi
Güney Kore'de imza kampanyası: Çin'den gelenlerin ülkeye girişine yasak getirin Güney Kore'de imza kampanyası: Çin'den gelenlerin ülkeye girişine yasak getirin
Deprem olmadan 10 dakika önce tespit eden sistem bulduğunu öne sürdü Deprem olmadan 10 dakika önce tespit eden sistem bulduğunu öne sürdü
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Sturridge müjdesi Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Sturridge müjdesi
Libya'da darbeci Hafter katliamı: Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi Libya'da darbeci Hafter katliamı: Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi
Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladığını açıkladı Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladığını açıkladı
Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, depremzedelere destek için Elazığ'da Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, depremzedelere destek için Elazığ'da
Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 15:51:07 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 15:52:01

Tayland'da yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 14'e çıktı

Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse (2019-nVoC) rastlanan kişi sayısı 14'e yükseldi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai, ülkeye seyahat eden 5'i Hubey eyaletinden aynı aileden 6 Çin vatandaşında yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti.

Sağlık yetkililerince, yaşları 6 ile 60 yaş arasındaki 6 Çinli turistin her birine iki kez yapılan virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığını aktaran Sukhum, böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

Söz konusu 6 kişinin, Nonthaburi şehrindeki Bamrasnaradura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde tedavi gördüğünü ifade eden Sukhum, virüsten etkilenen toplam 14 hastadan 5'inin tedavisinin ardından taburcu olduğunu, diğer 9'unun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Çin'de "Vuhan virüsü" nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i bulmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ