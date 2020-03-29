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29 Mart 2020 Pazar 18:09:36 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:18:38

Tayland Kralı'ndan koronavirüs karantinası: 20 kadından oluşan haremiyle Alpler'de bir otele kapandı

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Tayland Kralı 20 kadından oluşan haremiyle, koronavirüsten korunmak için kendini Alpler'de bir otele kapattı. Bölgedeki otellerin salgın sebebiyle kapalı olması gerekirken, otelin sözcüsü kralın oteli tamamen kapattığını ve homojen bir grup olduğu için tehlike oluşturmadığını söyledi.

Tayland'ın tartışmalara yol açan kralının, Bavyera Alpleri'nde yer alan bir tatil kasabasında lüks bir otelde kendini 20 metresinin yer aldığı haremiyle karantinaya aldığı bildirildi.

4 yıldızlı otelin kral ve beraberindekileri ağırlamak için bölge yönetiminden "özel izin" almasının ardından, X. Rama ismiyle de bilinen Kral Maha Vajiralongkorn'un oteli tamamen kapadığı bildirildi.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, 67 yaşındaki kralla birlikte, 20 metresin yer aldığı bir "harem" ve sayısız hizmetçi var. Kralın dört karısınınsa grubun geri kalanıyla birlikte otelde bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölgedeki oteller kapalı olsa da, otel yönetimi adına konuşan bir sözcü bu durumun bir istisna olduğunu çünkü "misafirlerin değişim göstermeyen homojen bir grup insandan" oluştuğunu söyledi.

Ancak kralın buyruğu altında çalışan, yüksek bulaşıcılığa sahip solunum hastalığına yakalandığından şüphelenilen 119 kişinin Tayland'a geri gönderildiği de bildirildi. 

MONARŞİYE HAKARETİN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR 

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından binlerce Taylandlı tepki gösterdi. İnsanlar, ülkenin kralı koruyan yasalarını çiğnemeyi göze alarak internet üzerinden eleştirilerde bulundu.

Vajiralongkorn'un lüks bir mevkide kendini tecrit etmesinin haberlere yansımasını öfkeyle karşılayan on binlerce Taylandlı, ülkenin kralı koruyan yasalarını çiğnemeyi göze alarak internet üzerinden eleştirilerde bulundu.

Kanunlara göre, monarşiye hakaret eden ya da eleştirenler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. The Times'in haberine göre, Tayland kralı Şubat'tan bu yana kendi ülkesinde halkın önüne hiç çıkmadı.

Ülkede bugüne kadar tespit edilmiş 1348 koronavirüs vakası bulunuyor.

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