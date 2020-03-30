Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte koronavirüsten kendini izole etti

Koronavirüs salgını tüm dünyaya sarsıcı bir etki bırakmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 34 bin 5’e yükseldi. Tayland'da Covid-19 tespit edilen vaka sayısının bin 388'e yükseldiği, salgın sebebiyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 723 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 vaka sayısını 723 bin 287 olarak bildirdi. Sitedeki verilere göre, Covid-19 nedeniyle toplam 33 bin 993 kişi öldü ve 151 bin 801 kişi iyileşti.

Salgının önlenmesi için en önemli etken olan sosyal mesafe ve izolasyon nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan karantina altında.



CARİYELERİYLE KARANTİNADA



Tayland Kralı'nın, Güney Almanya'daki büyük bir otelde kendisini 20 cariyesiyle birlikte karantinaya aldığı ortaya çıktı.Rama X olarak da bilinen Kral Maha Vajiralongkorn'un, koronavirüs pandemisi sırasında kendini izole etmek için Bavyera'daki Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattığı belirtiliyor. Alman gazetesi Bild, 67 yaşındaki kralın yerel bölge konseyinin izniyle tüm oteli rezerve ettiğini iddia etti.

Rama X'in dördüncü karısının şu anda onunla otelde kalıp kalmadığı bilinmiyor ancak, 119 kraliyet üyesinin COVID-19 riski taşıması nedeniyle Tayland'a geri gönderildiği ifade ediliyor. 2019 yılında taç giyerek Tayland Kralı olan Maha'nın Almanya'da ikinci bir evi olduğu da biliniyor.

Kral şubat ayından bu yana ülkesinde hiç görülmedi.