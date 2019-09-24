Tatilcilere iflas şoku

20 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

178 yıllık geçmişe sahip, dünyanın en büyük seyahat ve havayolu şirketlerinden biri olan İngiliz Thomas Cook, firmayı ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca battı. Şirketin iflasıyla 9 bini İngiltere’de olmak üzere dünya genelinde 20 bin kişi işini kaybetti. Thomas Cook’la tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, savaş dönemleri dışındaki en büyük geri dönüş operasyonlarından biri başlatıldı. Boş uçaklar tatilcileri tahliye etmek için birer birer havalandı.

HÜKÜMET SEFERBER OLDU

“Operation Matterhorn” (Matterhorn Harekâtı) ismi verilen operasyonla birlikte, 150 binden fazla İngiliz tatilci, ülkelerine geri getirilecek. Firmanın Başkanı Peter Frankhauser, iflastan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini açıkladı. 1,7 milyar Sterlinlik borcu bulunan şirketin kurtarılması için daha önce hazırlanan paketler yetersiz kalmıştı.

TURİZMCİLERE DESTEK PAKETİ

Thomas Cook’un batmasının ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de bulunan 21 bin yolcunun iflastan etkileneceğini söyledi. İlk olarak Türkiye’deki misafirlerin evlerine dönüşünün sağlanacağını belirten Ersoy, turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi için 50 milyon euro civarında kredi paketi hazırlayacaklarını duyurdu.