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17 Mart 2020 Salı 22:49:40 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:52:21

Taşıyıcıların yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor

ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip Corona virüs (Covid-19) taşıyıcılarının yaklaşık yüzde 86'sının fark edilmeden toplumda dolaştığı ve "gizli" olarak adlandırılan bu vakaların, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını körüklediği belirtildi.

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"Gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor"Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır.

Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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