Taşınmak isteyenlere duyurulur: Evleri bedavaya dağıtmaya başladılar
İtalya'da nüfus kaybıyla başa çıkmak için 1 euro'ya ev satan kasabaların sayısında artış yaşanırken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'nın belediye başkanı Vincenzo Giambrone çıtayı yükseltti. Giambrone, kasabadaki terk edilmiş evlerin ücretsiz verileceğini söyledi. Ayrıca, çocuklu ailelere bin euro da destek sağlanacak.
İtalya'da nüfusu azalmış birçok köyü ve kasabayı '1 euroya ev' furyası sarmışken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'dan farklı bir adım geldi.
Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere bedava vereceklerini açıkladı.
Projeyle ilgili CNN'e açıklama yapan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Beni incitiyor" diye konuştu.
Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmemesini engelleyemediğini belirten Giambrone, 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.
Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapılması gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek. Tadilatın ardından yenilen yapılar tapu sahibinin isteiğine göre işyeri, dükkan, otel, restoran veya çeşitli amaçlarla da kullanılabilecek.
Ayrıca, zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere bin euro da destek verilecek.
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