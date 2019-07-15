15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:40:58
Taş Devri geri dönüyor
90’lı yıllarda Türkiye’de de yayınlanan ve çocukların sevgilisi olan çizgi film Taş Devri, bu kez yetişkinler için çekilecek.
Dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Warner Bros, Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek, çizgi filmindeki karakterleri kullanarak, yetişkinlere hitap eden bir animasyon televizyon dizisi yapacak. 2020’de çekimlere başlanacak yeni Taş Devri, televizyonun en çok izlendiği 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanacak. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belirlenmedi.
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