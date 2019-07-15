Taş Devri geri dönüyor

Dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Warner Bros, Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek, çizgi filmindeki karakterleri kullanarak, yetişkinlere hitap eden bir animasyon televizyon dizisi yapacak. 2020’de çekimlere başlanacak yeni Taş Devri, televizyonun en çok izlendiği 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanacak. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belirlenmedi.