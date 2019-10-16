16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:44:33
Tartışmalı final aceleye gelmiş
Tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasındayken, final sezonuyla bir anda en çok eleştirilen dizilerden birine dönüşen Game of Thrones’la ilgili tartışmalar devam ediyor.
DİZİNİN YÖNETMENİNDEN İTİRAF
Dizinin yönetmenlerinden Neil Marshall, izleyenlerin özensiz bulduğu finalin çok aceleye getirildiği görüşüne katıldığını belirterek, “Finali ben çeksem farklı bir yaklaşım sergilerdim. Yine de dizinin yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss’iin işine karışmak kolay olmuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Marshall, kendi deneyimlerini final bölümüne ekleme fırsatının olmadığını söyledi.
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