Tartışmalı final aceleye gelmiş

DİZİNİN YÖNETMENİNDEN İTİRAF

Dizinin yönetmenlerinden Neil Marshall, izleyenlerin özensiz bulduğu finalin çok aceleye getirildiği görüşüne katıldığını belirterek, “Finali ben çeksem farklı bir yaklaşım sergilerdim. Yine de dizinin yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss’iin işine karışmak kolay olmuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Marshall, kendi deneyimlerini final bölümüne ekleme fırsatının olmadığını söyledi.