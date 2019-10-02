Tartışmalı bonservis ödenecek

17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz ocak ayında, Nantes’ten Cardiff City'ye transfer olmuş, yeni takımına katılmak için Fransa'dan İngiltere'ye giderken bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. 17 milyon euro’ya transfer olan Sala’nın bonservis bedelinin ödenip ödenmemesi uzun süre tartışılmıştı. FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi kararını verdi. Futbolcunun transfer ücretinin ilk taksiti olan 6 milyon euro, Fransız ekibine ödenecek.

Sala'nın bonservisinin ikinci taksiti, Ocak 2020'de ödenecek.