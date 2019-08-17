Tarihi sıcak

ENDİŞE VERİCİ BOYUTLARDA

İklim değişikliğinin yarattığı tahribat korkutucu boyutlara ulaştı. Dünyadaki hava ve deniz olaylarını inceleyen araştırma kurumu National Oceanic and Atmospheric Administration'ın raporuna göre, temmuz 2019, bugüne kadar kayıt altına alınan en sıcak ay oldu. Bu nedenle kutup bölgelerinde de rekor buzul erimesi yaşandığı bilgisi de raporda yer aldı. Yetkililer, 140 yıldır dünya sıcaklığının kayıt altına alındığını, rakamların endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

ACİLEN ÖNLEM ALINMALI

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Christian Aid’in verilerine göre, tüm buzulların erimesi durumunda, ortalama deniz suyu seviyesi 65 metreye kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.Uzmanlar, önüne geçilemeyen ve Türkiye de dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın, yakın gelecekte dünya haritasını değiştirebileceğini belirterek acilen önlem alınması konusunda uyarıyor.

Geçtiğimiz haziran ve temmuz ayında Avrupa genelinde sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarak rekor kırmış, çok sayıda kişi güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti.