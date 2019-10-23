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23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 23:04:59

Tarihi rekoru hazmedemediler

Türkiye’ye gelen turistlerin sayısının rekor seviyeye ulaşması, Almanya’da rahatsızlık yarattı. Ülkede yayın yapan Frankfurter Zeitung gazetesi, terör saldırılarının artması durumunda, tatil için Türkiye’yi tercih eden Almanların azalacağını yazdı. 

Karalama kampanyalarına ve engellemelere rağmen Türkiye, son 3 yılda turizm sektöründe büyük bir sıçrama yaptı. Ülkeye gelen turist sayısı da her geçen gün katlanarak arttı. Öyle ki, geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, bu yılın ilk 9 ayında da 14 milyondan fazla kişiyi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Antalya, 193 ülkenin vatandaşlarını misafir ederken, kente en çok Rus vatandaşları geldi. 

TERÖRİSTLERDEN MEDET UMDULAR 

Rusların ardından Türkiye’yi en çok Almanlar ziyaret etti. Geçen seneye göre yüzde 16'lık artışın yaşandığı Almanya'dan gelen turist sayısı, 2 milyon 347 bin olarak kayıtlara geçti. İstanbul'a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Almanlar yer aldı. Tüm uyarılara rağmen tatil için Alman turistlerin Türkiye’yi seçiyor olması, ülkede endişelere neden oldu. Alman medyası, Türkiye’ye dair peş peşe operasyon haberleri yayımlamaya başladı. Son olarak, ülkede yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, terörün Türkiye’ye yeniden dönmesi durumunda seyahat rezervasyonlarının düşebileceğini yazarak bir skandala imza attı. 

'REZERVASYONLAR DERHAL DÜŞER' 

Haberde, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) sözcüsünün “Uzun süre bir şey olmazsa insanlar bunu unutur. Ama eğer terör geri dönerse elbette rezervasyonlar derhal düşer” ifadelerine yer verildi. Gazetenin, Türkiye’nin turizm performansını baltalamak için teröristlere akıl vermeye çalıştığı haber, Türklerin tepkisine neden oldu. Alman tur operatörleri, geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’de tatil taleplerinin çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasite mevcudiyetinden kaynaklandığını itiraf etmişti. Türkiye’nin, her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik sunduğunu belirtmişlerdi. 

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