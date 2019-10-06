Tarihi ihanet için düğmeye bastılar: İsrail ile Körfez ülkeleri 'tarihi anlaşmaya' hazırlanıyor

İsrail ile Körfez ülkelerindeki normalleşme süreci yeni boyut kazandı. İran'ın bölgede artan tehdidini gerekçe gösteren İsrailli yetkililer, ismini açıklamadıkları bazı Arap ülkeleriyle 'saldırmazlık paktı' kurmayı planlıyor.

İsrail hükümeti, bu anlaşmayla birlikte Körfez ülkeleriyle dostane ilişkiler kurmayı ve çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı da hedefliyor.

Arap ülkeleriyle ilişkileri resmileştirmek istiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ülkelerle diplomatik anlaşmalar yapmak istediklerini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin diplomatik ilişki kurmak istemedikleri İsrail, esas konunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu vurgulamıştı.

(Yeni Şafak)