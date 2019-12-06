Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.
Reuters'in son dakika duyurduğu haberine göre Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın büyükelçisini sınırdışı etme kararı aldı.
Yunan hükümeti, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdi.
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınırdışı kararının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını kaydetti.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' anlaşmasına tepki gösteren Atina yönetimi, Büyükelçi Menfi'yi Dışişleri'ne çağırarak anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi talebinde bulunmuştu.
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