Tarihe teknolojik dokunuş
ABD’li teknoloji şirketi DeepMind, eski tabletlerdeki Yunanca metinlerin kolaylıkla okunmasına yardımcı olacak yapay zekalı sistem geliştirdi.
ARAŞTIRMACILARA BÜYÜK KOLAYLIK
Binlerce yıl önce kil, taş ya da metal tabletlere yazılan her şey, tarih, edebiyat ve antropoloji için paha biçilmez birincil kaynaklardır. Ancak binlerce yıl içinde kırıklar ya da aşınmalarla zarar gören tabletlerin üzerindeki yazıları okumak, araştırmacılar için zor bir süreç. ABD’li teknoloji şirketi DeepMind, tarihe ışık tutacak bir çalışmaya imza attı. Geliştirdiği yapay zekalı sistem sayesinde artık kırılmış, parçalanmış, kaybolmuş ya da hasar görmüş tablet ve yazıtlardaki yazılar çözümlenerek okunur hale getirilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor
- Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayının patlaması sonucu 3 sivil yaralandı
- Trump'tan yeni Suriye tweetleri: Ateşkes süreci iyi gidiyor
- Rusya Barış Pınarı ve Güvenli Bölge'ye nasıl bakıyor?
- YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış