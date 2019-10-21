Tarihe teknolojik dokunuş

ARAŞTIRMACILARA BÜYÜK KOLAYLIK

Binlerce yıl önce kil, taş ya da metal tabletlere yazılan her şey, tarih, edebiyat ve antropoloji için paha biçilmez birincil kaynaklardır. Ancak binlerce yıl içinde kırıklar ya da aşınmalarla zarar gören tabletlerin üzerindeki yazıları okumak, araştırmacılar için zor bir süreç. ABD’li teknoloji şirketi DeepMind, tarihe ışık tutacak bir çalışmaya imza attı. Geliştirdiği yapay zekalı sistem sayesinde artık kırılmış, parçalanmış, kaybolmuş ya da hasar görmüş tablet ve yazıtlardaki yazılar çözümlenerek okunur hale getirilecek.