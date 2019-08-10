10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44:09 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45:03
Tanzanya'da petrol tankeri patlaması sonucu 57 kişi yaşamını yitirdi
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hamaney'den "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkılması çağrısı
- Rusya'dan flaş hamle! Kendini imha eden uydu için patent aldılar
- İHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine ret
- Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 adaylık başvurusu
- ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rus havacılık fuarına 7 ABD'li şirket katılacak