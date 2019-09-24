Taliban diye düğünü vurdular

Bu sırada evin yakınlarındaki bir düğün yeri vuruldu. Helmand Vilayet Meclisi, saldırıda en az 35 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Afgan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise “Helmand Vilayeti'nin Musa Kala bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda, 22 Taliban üyesi öldürüldü ve 14'ü gözaltına alındı” denildi. Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında sivillerin olduğu iddialarının inceleneceğini bildirdi.