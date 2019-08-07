Taksici zindanı
Ukrayna’da bir taksici, ineceği yere geldiğinde parasının olmadığını söyleyen müşterisini, evinin bodrumuna zincirledi. Talihsiz adam 7 saat sonra kaçıp polise sığındı.
KREDİ BAŞVURUSU ONAYLANMADI
Başkent Kiev'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kiev’den taksiye binen bir müşteri, yaklaşık 350 kilometre uzaktaki Sumi’ye gitmek istedi. İneceği yere geldiğinde parasının olmadığını söyleyen adam, bankayı arayarak kredi çekmek istedi. Ancak daha önceden kredi borcu olduğundan dolayı kara listede olan yolcunun kredi başvurusu onaylanmadı. Bunun üzerine geldiği yere dönmeyi teklif ederek, parayı burada verebileceğini söyledi.
GELDİKLERİ YERE DÖNDÜLER
Parasını alamayan taksi şoförü, yolcunun teklifini mecburen kabul ederek Kiev’e geri döndü. Ancak müşteri, kente geldiklerinde de parayı bulamayınca taksici küplere bindi. Yolcuyu zorla evine götürdü ve bodrum kata indirerek ayağından zincirledi. 7 saatin sonunda zincirlerden kurtulan adam kaçarak polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler tarafıondan düzenlenen operasyonla, taksi şoförü gözaltına alındı. Müşterinin borcunun 7 bin grivna (yaklaşık 1500 TL) olduğu öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
- İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
- BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
- ABD, Suriye'deki PKK/YPG ve ortaklarını 100 binden 110 bine yükseltmeyi hedefliyor
- Güney Kore’de tatbikata füze denemeli yanıt!