Taksici zindanı

KREDİ BAŞVURUSU ONAYLANMADI

Başkent Kiev'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kiev’den taksiye binen bir müşteri, yaklaşık 350 kilometre uzaktaki Sumi’ye gitmek istedi. İneceği yere geldiğinde parasının olmadığını söyleyen adam, bankayı arayarak kredi çekmek istedi. Ancak daha önceden kredi borcu olduğundan dolayı kara listede olan yolcunun kredi başvurusu onaylanmadı. Bunun üzerine geldiği yere dönmeyi teklif ederek, parayı burada verebileceğini söyledi.

GELDİKLERİ YERE DÖNDÜLER

Parasını alamayan taksi şoförü, yolcunun teklifini mecburen kabul ederek Kiev’e geri döndü. Ancak müşteri, kente geldiklerinde de parayı bulamayınca taksici küplere bindi. Yolcuyu zorla evine götürdü ve bodrum kata indirerek ayağından zincirledi. 7 saatin sonunda zincirlerden kurtulan adam kaçarak polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler tarafıondan düzenlenen operasyonla, taksi şoförü gözaltına alındı. Müşterinin borcunun 7 bin grivna (yaklaşık 1500 TL) olduğu öğrenildi.