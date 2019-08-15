Tahliye bilmecesi

Severodvinsk kentinin Nyonoksa köyü yakınlarında, geçen perşembe bir askeri tesiste nükleer roket denemesi sırasında patlama meydana geldi. Meteoroloji Dairesi Rosgidromet, en az 5 kişinin ölümüne yol açan patlamada radyasyon seviyesinin normalin 16 katına çıktığını açıkladı.

HALK PANİK İÇİNDE

Patlamanın 180 bin nüfuslu kentte paniğe yol açtığı ve bölge halkının radyasyonun etkisini sınırlayan iyot tableti almak için eczanelere akın ettiği bildirildi. Salı günü Nyonoksa sakinlerinin tahliyesi konusunda çelişkili haberler yayımlandı. Bazı kent sakinleri Rus medyasına, askeri tatbikatlar öncesinde, kendilerinden çarşamba (dün) günü evlerini terk etmelerinin istendiğini söyledi.

TAMAMEN SAÇMALIK

Rus Interfax ajansına göre, Severodvinsk kentindeki yetkililer de tahliye emrini doğruladı. Ancak daha sonra diğer Rus yetkililer haberleri yalanladı. Bölge valisi Igor Orlov, tahliye iddiaları için “Tamamen saçmalık” açıklamasını yaptı.