Taçsız Kral'ın formasına 192 bin TL

SON MAÇTA GİYMİŞTİ

Rio kentindeki Maracana Stadı’nda Temmuz 1971’de Yugoslavya ile yapılan dostluk maçında Brezilya için son kez sahaya çıkan Taçsız Kral lakaplı futbolcunun bu karşılaşmada giydiği forma 30 bin euro’ya (yaklaşık 192 bin TL) alıcı buldu. Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen 79 yaşındaki Pele, 92 kez formasını giydiği Brezilya için 77 gol kaydetti.