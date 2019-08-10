Taciz isyanı

'ACİLEN ÖNLEM ALIN'

Moda endüstrisinde çalışanların haklarını savunan sivil toplum örgütü Model Alliance, Victoria's Secret'ın CEO'su John Mehas'e ithafen açık bir mektup yayımladı. Şirketin tacize geçit vermemesi gerektiğinin vurgulandığı mektuba, dünyaca ünlü modellerden Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde isim imzasını attı. Mektupta, “Son birkaç haftada, çok sayıda cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları duyduk. Şirketinizin bunların giderilmesi için çok önemli bir rolü olduğu açıktır” ifadeleri yer aldı.