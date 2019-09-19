Suudiler delilleri sergiledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, saldırının arkasında İran’ın olduğunu öne sürmüş ve delilleri yakında sunacağını açıklamıştı. Dün, başkent Riyad’da basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı yetkilileri, Aramco saldırısında hedefe ulaşamadığı iddia edilen füzelerin parçalarını sergiledi. Bakanlık sözcüsü el-Maliki, İran’ın tek sorumlu olduğunu belirterek, saldırılarda toplam 18 drone ve 7 seyir füzesi kullanıldığını söyledi.