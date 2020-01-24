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24 Ocak 2020 Cuma 20:18:35 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 20:20:22

Suudi muhalif, telefonunun hacklendiği iddiasıyla Riyad yönetimini mahkemeye verdi

Telefonunun hacklendiğini iddia eden Suudi Arabistanlı bir muhalif Ghanem el Masarir, Riyad yönetimi hakkında İngiltere'de dava açtı. El Masarir'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından İngiltere'de koruma altına alındığı belirtiliyor.

Telefonunun hacklendiğini iddia eden Suudi Arabistanlı bir muhalif, Riyad yönetimi hakkında İngiltere'de dava açtı.

İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiltere'de polis koruması altında yaşayan Ghanem el Masarir, telefonunun Suudi Arabistan tarafından hacklendiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Başvurusu Londra Yüksek Mahkemesince kabul edilen el Masarir, yaptığı açıklamada, "Yıllardır Suudi rejimi hukuk önünde dokunulamaz görünüyordu. Ancak sonunda adil ve bağımsız bir mahkemede onlara hesap sorma fırsatım var ve umarım adaletin tecelli ettiğini de görürüm." ifadesini kullandı.

KORUMA ALTINA YAŞIYOR

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından koruma altına alındığı aktaran El Masarir, "Bu son gelişmenin kendilerini savunabilmeleri için rejim tarafından aynı şekilde hedef alınan diğer kişilere de güven vermesini umduğunu" kaydetti.

Avukat Martyn Day ise davanın İngiltere'de Suudi Arabistan aleyhine açılan nadir davalardan biri olduğunu belirterek, "Mahkemenin koşulları göz önüne alarak başvuruyu kabul etmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Başvuruda el Masarir'in telefonunun 2018'de casus yazılım içeren bir mesajla hacklendiği ve bunun Toronto Üniversitesinin yaptığı analizle tespit edildiği öne sürülüyor.

WASHİNGTON POST GAZETESİNİN SAHİBİNİN TELEFONU DA HACKLENMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Amazon Üst Yöneticisi ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edilmişti.

Bezos'un telefonunun hacklenmesinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğu belirtilmişti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

AA

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