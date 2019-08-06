Suudi elçi İran yazısının önünde poz verdi! Ülke gündemi karıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretini sosyal medya üzerinden bir fotoğrafla duyurdu. Söz konusu fotoğraftaki detay ise Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı. İşte o detay...
TM Dijital Haber Merkezi
Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Reema Bandar'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ziyareti Suudi Arabistan ve İran gündemini karıştırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça yayın yapan Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Reema Bandar ve ABD'li yetkili Schenker, üstünde İran yazan bir el dokuması halının önünde poz verdiği görüldü.
Fotoğraftaki İran detayının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da konu ile ilgili çok sayıda tepki tweeti atıldı.
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