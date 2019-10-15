15 Ekim 2019 Salı 09:53:58 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 09:54:46
Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz karşısında Rusya milli marşını çalan askeri bando 'detone' oldu.
Videoyu yayınlayan RT televizyonu, "Vladimir Putin, Suudi Arabistan ziyareti sırasında, çok tanıdık bir melodiyle karşılandı. Putin’in yüz ifadesine bakılırsa bu melodiyi daha önce nerde duyduğunu hatırlamakta zorlandı" yorumunda bulundu.
RT, bandonun Rusya milli marşını çalma tarzıyla ilgili olarak "En azından denediler" diye ekledi.
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