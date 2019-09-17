Suudi Arabistan'ın milyonlarca dolar ödeyip ABD'den aldığı Patriot'lar fos mu çıktı?

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.



Saldırının ardından Suudi yönetim tarafından kimse suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.



ABD Başkanı Trump ve Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü. İran, yapılan suçlamaları tamamen reddetti ancak baskı ve tehditlere karşı 'savaşa hazırız' mesajı verdi.



Tüm bu gelişmeler akıllara, ''Husilerin İHA ve füzeleri Suudi Arabistan semalarında gezinirken, milyarlarca dolar verilip alınan ABD savunma sistemleri nerede?'' sorusunu getirdi.



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporlarına göre Suudi Arabistan, yıllık yaklaşık 68 milyar dolarlık harcama ile Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 8,8'ini savunmaya ayırıyor. Bu rakam Suudi Arabistan'ı ABD ve Çin'den sonra en çok savunma haracaması yapan ülkeler arasında 3. sıraya konumlandırıyor.



Çoğu ABD üretimi olan Suudi silahlarından son dönemlerde en çok harcama yapılan kalem ise yine ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri...



Associated Press'in (AP) iddiasına göre, İHA'lar hava saldırılarını gerçekleştirmeye başlamadan önce, diğer İHA'ların ABD Patriot radar sistemlerini devre dışı bıraktığını ileri sürüyor. ABD de bu gelişmişlikteki bir silahın kesinlikle İran yapımı olabileceğini iddia ederek, Tahran yönetimini suçluyor.



ABD SİLAHLARI 'PETROL KRALLIĞI'NI KORUYAMIYOR



Husilerin üstlendiği saldırılar, petrol endüstrisine son derece etkili bir darbe vurdu. Başkent Riyad'ın 330 km doğusunda, Abkayk'taki Mamut rafinerisi kompleksindeki petrol üretimi, hava saldırılarının ardından yüzde 50 düşüş gösterdi. Suudi'nin en büyük petrol sahalarından biri olan Doğu Bölgesi'nde de Khurais'te de kısmen kapatıldı. Uluslararasu bazı kaynaklar, zararın Suudi Arabistan'ın dünya kamuoyuna açıkladığından çok daha ciddi boyutta olduğunu iddia ediyor.



Saldırıda kullanılan araç ve silahlar kime ait olursa olsun, görünen tek gerçek ABD silahlarının 'Petrol Krallığını' koruyamadığı... Öyle ki geçtiğimiz mayıs ayında Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'ndaki Patriot hava savunma sistemini vurduklarını duyurdu.



Haziran ayında Amerikan Walla Street Journal gazetesi, Husilerin İHA ve füzelerle düzenlediği saldırıların, Patriot füze savunma sistemini kullanan Suudi Arabistan’ın hava savunma zaaflarını ortaya çıkardığını yazdı.



PUTİN'DEN S-400 TEKLİFİ



Patriotların başarısızlığı konuşulurken Suudi Arabistan, temmuz ayında imzalanan son sözleşmelerle birlikte ABD'ye THAAD (Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi) için 5,4 milyar dolar ödeyecek.



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki Suriye zirvesi sırasında Suudi Arabistan'daki rafineri saldırılarına da değindi. Patriotların bir şekilde Suudi Arabistan'ı koruyamadığını ima eden Putin, "Güvenliğiniz için S-400 alabilirsiniz" çağrısında bulundu.



S-400 sistemleri sadece seyir füzelerine karşı değil, İHA'lara, savaş uçağı filolarına ve uçaklardan atılan füzelere karşı da etkili bir sistem olarak ön plana çıkıyor.

(Star)