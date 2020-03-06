Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'İran'a kesinlikle gitmeyin' çağrısı!
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asya'dan Avrupa'ya onlarca ülkede görülen koronavirüsü son olarak İran'dan can aldı. İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması geldi. Vatandaşlarını sert şekilde uyaran Suudi Arabistan yönetimi, İran'a gidilmemesi çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberinde, İran'a gitmemeleri konusunda duyuru yapılmasının ardından aksi şekilde davranan vatandaşların sert uygulamalara maruz kalacağı belirtildi.
Suudi yetkililer, İran'ın ülkeye giren Suudi Arabistan vatandaşlarının pasaportlarına mühür vurmayarak sorumsuzca bir davranış sergilediğini, bunun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayılmasında sorumluluğu İran'a yüklediğini söyledi.
Yetkililer, geçen birkaç hafta içinde İran'ı ziyaret eden vatandaşların bunu beyan etmeleri ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.
Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.
(AA)
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