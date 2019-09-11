Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye karşı hadsiz sözler: Rumların yanındayız

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) ziyarette bulunarak “Türkiye’ye karşı GKRY’nin yanında olduklarının” mesajını verdi.

GKRY basınından Philenews’te yer alan habere göre, İbrahim bin Abdülaziz, GKRY’li mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“BİZİ BİR ARAYA GETİREN HER ŞEYDEN FAYDALANACAĞIZ”

Kıbrıs ve Arap dünyasının ekonomik meseleler ve coğrafi konumları dolayısıyla ortak bir tarihe sahip olduklarını söyleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz, “Bizi bir araya getiren her şeyden faydalanma konusunda hemfikiriz.” diye konuştu.

“SUUDİ ARABİSTAN GİBİ ÜLKELERİN DESTEĞİ ARKAMIZDA”

GKRY’li mevkidaşı Nikos Hristodulidis ise “Suudi Arabistan’ın, GKRY’nin amaçlarının tam destekçisi olduğunu” söyleyerek, şunları kaydetti:

“Ekonomik Münhasır Bölge’de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin faaliyetleri ışığında, Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteği bizim arkamızdadır.”

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz’in GKRY ziyaretini “son derece önemli” olarak nitelendiren Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.