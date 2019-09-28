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28 Eylül 2019 Cumartesi 09:40:39 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:44:22

Suudi Arabistan, kadın turistlere çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor

Suudi Arabistan, ülkeye tatil için giden yabancı ülke vatandaşı kadınların çarşaf giyme zorunluluğunu kaldıracağını duyurdu.

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip, "yabancı kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olmayacağını, fakat "gösterişsiz giyim" konusunda bilgilendirileceklerini" söyledi.

Bloomberg’e konuşan El-Katip, ülkenin son yıllarda çok büyük değişikliklere sahne olduğuna vurgu yaparak "çarşaf zorunlu olmasa da yabancı ziyaretçilerin giyimleri konusunda bazı kurallara tabii olacaklarını" söyledi.

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip....

"BU BİZİM KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASI"

El- Katip, bir gün Suudi kadınlar için de bu zorunluluğun kaldırılma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya sorulduğunda, "Şimdiye kadar bunu tartışmadık hiç, çünkü bu hiç sorun olmadı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası" yanıtını verdi.

Turizm gelirlerinin GSYH’nin yüzde 3’üne denk geldiğini belirten El-Katip şunları söyledi: "Bu oranı da küresel ortalama olan yüzde 10’a çıkartmayı hedefliyoruz. Bugün 40 milyon olan turist sayımızı 100 milyona çıkartmayı, dünyadaki en çok ziyaret edilen beş turizm bölgesinden biri olmayı hedefliyoruz."

SUUDİ ARABİSTAN'DA DEĞİŞİM

Suudi Arabistan son birkaç yıl içinde kadınların araç kullanma yasağını kaldırdı, sinemalara girmelerine ve kadın ve erkeklerin bir arada konsere gitmelerine izin verdi. El-Katip, bu kararları eleştirenlere şöyle seslendi: "Eğer aynı fikirde değilseniz, bu tür etkinliklere gitmeme hakkınız var."

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