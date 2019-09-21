  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu
Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi
Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı
TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi
Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi
Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı
Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı
PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor
Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti
Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti
TEKNOFEST'te insan seli  TEKNOFEST'te insan seli 
Yerli pikap aracı Tulga sahnede! Başkan Erdoğan bizzat kullandı Yerli pikap aracı Tulga sahnede! Başkan Erdoğan bizzat kullandı
Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu - VİDEO Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu - VİDEO
Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı
BBP'den Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek BBP'den Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek
Hobi Festivali başladı Hobi Festivali başladı
Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu: Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu: Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar
Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu
Türk-ABD İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasını sunacak Türk-ABD İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasını sunacak
Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmi açıklama yapıldı Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmi açıklama yapıldı
Dünya Süt Zirvesi'ne doğru Dünya Süt Zirvesi'ne doğru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Eylül 2019 Cumartesi 18:56:16 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:58:33

Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz." dedi.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Aramco tesislerine yönelik saldırının Yemen değil ülkenin kuzeyinden yapıldığını belirterek, "Aramco'yu hedef alan füzelerin Yemen değil kuzeyden geldiğinden eminiz. Suudi Arabistan, füzelerin ateşlendiği noktayı tespit etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiğine değinen Cubeyr, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cubeyr, ülkesinin, şu ana kadar İran yapımı 260'tan fazla balistik füze ve 150 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın şu ana kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığına işaret eden Cubeyr, Riyad yönetiminin iyilikten, Tahran'ın ise kötülükten yana olduğunu savundu.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, önceki gün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husiler'e destek veriyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ