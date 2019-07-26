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26 Temmuz 2019 Cuma 17:12:03 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:18:08

Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi

Hac döneminde, Ebola salgınının yayıldığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geleceklere vize verilmeyecek.

Suudi Arabistan'ın hac döneminde, Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) geleceklere vize vermeyi durduğu bildirildi.

AP'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Riyad'daki KDC büyükelçiliğine gönderdiği mektuba dayanan haberine göre, Suudi Krallığı, hacıları ve vatandaşlarını korumak amacıyla Ebola salgının yaşandığı bu ülkede vize verme işlemlerini askıya aldı.

Mektupta, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ebola salgınıyla ilgili "küresel acil durum" ilan ettiğine dikkat çekilerek, kararın sadece Kongoluları değil KDC'den gelen herkesi kapsadığına yer verildi.

Suudi Arabistan, birkaç yıl önce Batı Afrika ülkelerinde görülen salgın sırasında da benzer karar almıştı.

Çok sayıda hacı adayı bulunan KDC'de, şimdiye kadar yaklaşık bin 700 kişi Ebola'dan hayatını kaybetti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

AA

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