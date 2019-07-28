  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CHP'li belediye tatil cenneti Bodrum'u katletti CHP'li belediye tatil cenneti Bodrum'u katletti
Putin: Donanmamız her türlü saldırgana gerekli cevabı verecek kapasitede Putin: Donanmamız her türlü saldırgana gerekli cevabı verecek kapasitede
Suudi Arabistan'da tutuklu alime, 'Selman el-Avde'yi kurtaracağız' etiketiyle destek mesajları yağıyor Suudi Arabistan'da tutuklu alime, 'Selman el-Avde'yi kurtaracağız' etiketiyle destek mesajları yağıyor
Düzce'den bir acı haber daha! 7 Yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın da cansız bedeni bulundu Düzce'den bir acı haber daha! 7 Yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın da cansız bedeni bulundu
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Irak'ta yeni bir deniz üssü kuruluyor Irak'ta yeni bir deniz üssü kuruluyor
Şehidimizin ismini dağlara yazdılar Şehidimizin ismini dağlara yazdılar
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 2,5 yılda 408 terörist teslim oldu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 2,5 yılda 408 terörist teslim oldu
Rize'de genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı Rize'de genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı
İsmail Uygur'dan 1. derece torpil: Oğlunu 7 bin lira maaşla müdür yardımcısı olarak işe aldı İsmail Uygur'dan 1. derece torpil: Oğlunu 7 bin lira maaşla müdür yardımcısı olarak işe aldı
Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu: İranlılar Türkiye'de... Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu: İranlılar Türkiye'de...
Ruhani: Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasıdır Ruhani: Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasıdır
Diyarbakır'da sürü halinde gezen yaban domuzları köylere dadandı Diyarbakır'da sürü halinde gezen yaban domuzları köylere dadandı
İsrail’deki Arap partiler, Netanyahu’ya karşı birleşme kararı aldı İsrail’deki Arap partiler, Netanyahu’ya karşı birleşme kararı aldı
Sıcaklar asfaltı eritti Sıcaklar asfaltı eritti
Sürü halinde gezen yaban domuzları köylere dadandı Sürü halinde gezen yaban domuzları köylere dadandı
81 ilde eş zamanlı operasyon: Aranan 699 kişi yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon: Aranan 699 kişi yakalandı
22 yaşındaki Elif, karaciğer nakli olamazsa ölecek 22 yaşındaki Elif, karaciğer nakli olamazsa ölecek
Seri'den sonra Gary Cahill transferi için de Didier Drogba devrede Seri'den sonra Gary Cahill transferi için de Didier Drogba devrede
Bursa'da sahibinden 17 milyon liraya satılık ada Bursa'da sahibinden 17 milyon liraya satılık ada
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Luis Pedro Cavanda ölümden döndü Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Luis Pedro Cavanda ölümden döndü
'AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor' 'AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor'
Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor: Böylesine daha önce rastlanmadı! Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor: Böylesine daha önce rastlanmadı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 15:39:30 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:41:10

Suudi Arabistan'da tutuklu alime, 'Selman el-Avde'yi kurtaracağız' etiketiyle destek mesajları yağıyor

Suudi Arabistan'da tutuklu tanınmış alimlerden Selman el-Avde'ye destek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başlatılan 'Selman el-Avde'yi kurtaracağız' etiketi ülke genelindeki güncel konular (Trend Topic) listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya trollerinin karşı hamlesine rağmen "Selman el-Avde'yi kurtaracağız" etiketinin ülkede "Trend Topic" listesine girdiğini belirtti.

Söz konusu etiketin "Trend Topic" listesine girmesinin, toplumun babasıyla büyük dayanışma içinde olduğuna işaret ettiğini kaydeden Avde ayrıca toplumun adalet değerlerinin yanında yer aldığını da gösterdiğini ifade etti.

DURUŞMA BİRKAÇ AY SONRAYA ERTELENDİ

Avde ayrıca babasının "terör örgütüne liderlik, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlamayla yargılandığı davanın ve bugün yapılması beklenen duruşmanın birkaç ay sonraya ertelendiğini belirtti. Duruşmayla ilgili daha fazla bilgi vermeyen Avde, babasının yaklaşık 2 yıldır hücre hapsinde tutulduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Selman el-Avde'yi kurtaracağız" etiketinin ülkede "Trend Topic" listesine girdiği ifade edildi. Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

(AA)

Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu
Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de 1. derecede skandal torpil! Başkandan komik savunma!
Genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı
Katil Netanyahu bu kez fena köşeye sıkıştı!
Şehidimizin ismini dağlara yazdılar
'Füze avcısı' ve 'Korkut'a güç katacak! 'Atom' göreve başlıyor
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu ölümden döndü
"Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, iş dünyası adına müjdedir"
Minik fenomen Burak
ABD'de FETÖ'yü panikleten FBI dosyaları
Drogba'dan bir transfer kıyağı daha! Seri'den sonra...
Milli enerji hamlesi için dev hamle! Türkiye'nin en büyüklerinden olacak!
AYM’nin skandal kararında Abdullah Gül izi
Yargıtay'dan emsal karar! İstifa etseniz de o ücreti alabilirsiniz!
Gezen tavuk üçkâğıdı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ