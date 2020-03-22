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22 Mart 2020 Pazar 18:05:02 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:14:45

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı arttı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti. 

Sağlık Bakanlığının 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti.

Sözcü Ali, virüse yakalanma sebeplerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmama ve sosyal mesafenin korunması yönündeki talimatlara uyulmamasının geldiğini sözlerine ekledi.

Dün Suudi Arabistan'da vaka sayısı 392 olarak açıklanmıştı.

AA

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