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13 Mart 2020 Cuma 09:07:53 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:04:10

Suudi Arabistan'da korku rejiminden kaçış

Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı, krallıkla yönetilen ülkeyi bir korku rejimine dönüştüren Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın tehdidinden Kanada’ya kaçtı. Middle East Eye internet sitesinin haberine göre, Kanada’ya kaçan istihbarat yetkilisi Saad el-Cabri, tehdit mesajları almaya devam ediyor ve Suudi Arabistan’a zorla geri götürüleceği endişesi taşıyor.

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 2017’den günümüze ülke içinde kendisine “muhalif” isimlere yönelik uyguladığı baskı ve tutuklama politikası ülkeyi adeta bir “korku rejimine” dönüştürdü. Ülkede Biat Konseyi üyesi prenslere yönelik son tutuklama dalgası devam ederken, Suudi Arabistanlı eski bir üst düzey istihbarat yetkilisinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın baskısı karşısında ülkesinden kaçarak Kanada’ya yerleştiği ortaya çıktı.

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesinin haberine göre, Suudi istihbaratçı Saad el-Cabri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisine yönelik hamle yapması endişesiyle ülkesinden kaçarak Kanada’ya yerleşti. Cabri, Suudi Arabistan’da geçen hafta tutuklanan eski Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’in bir dönem danışmanlığını yaptı.

CIA BAŞKANIYLA GÖRÜŞMESİ HEDEF YAPTI

Washington Post’tan David Ignatius’un Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü zamanlarda yazdığı bir makaleye göre, üst düzey Suudi istihbarat yetkilisi Cabri, 2015’te dönemin CIA Direktörü John Brennan ile Washington’da Muhammed bin Selman’ın bilgisi dışında bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Cabri bu görüşmenin ardından ülkesine döndüğünde kraliyet emriyle görevden alındı.Muhammed bin Nayif’in 2017’de şüpheli biçimde veliaht prenslikten alınarak yerine Kral Selman’ın son dönemde hızla yükselen oğlu Muhammed bin Selman’ın bu göreve getirilmesinden kısa süre önce Cabri’nin Suudi Arabistan’dan ayrıldığı belirtildi.

TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Haberde bilgilerine başvurulan kaynaklar, Cabri’nin Suudi Arabistan’dan ayrılmasının arkasında, “henüz yakın zamanda tutuklanan Bin Nayif’e sadakati, İçişleri Bakanlığı içindeki işleyişe hakimiyeti ve sahip olduğu büyük kişisel servetiyle hedef haline gelebileceği tehlikesinin” bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Başka bir kaynak, eski Suudi istihbaratçı Cabri’nin, Kanada’da bile Muhammed bin Selman’dan tehdit mesajları aldığını ve Suudi Arabistan’a zorla geri götürüleceği endişesi taşıdığını aktardı.

Cabri’nin yolculuğu

Cabri’nin Suudi Arabistan’dan ayrıldıktan sonra önce Almanya’ya gittiği, daha sonra ABD’ye geçerek burada kaldığı belirtildi. Bin Nayif’in istihbarat alanındaki danışmanı olarak Amerikan istihbaratıyla yakın ilişkiler geliştirmesine rağmen Cabri’nin, “Donald Trump yönetimindeki ABD topraklarında kendini güvende hissetmediği”, bu nedenle Kasım 2017’de ailesiyle Kanada’ya yerleştiği aktarıldı. Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize bir suikasta kurban gitmesinin ardından Amerikan güvenlik birimlerinin Suudi Arabistanlı muhalif diğer isimlere operasyonları engellediğine ilişkin haberler hatırlatıldı.

(Yenişafak)

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