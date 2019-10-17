17 Ekim 2019 Perşembe 07:08:12 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:11:54
Suudi Arabistan'da katliam gibi kaza: 35 ölü
Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
AA
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