02 Mart 2020 Pazartesi 19:32:06 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 19:32:45
Suudi Arabistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs tespit edildi
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
Ayrıntılar az sonra..
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