23 Ocak 2020 Perşembe 17:30:51 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:37:36
Suudi Arabistan'da bir hemşirede koronavirüs tespit edildi
Suudi Arabistan'da bir Hint hemşirede koronavirüs tespit edildi
Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.
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