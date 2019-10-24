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24 Ekim 2019 Perşembe 07:41:21 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 07:42:56

Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın yeni dışişleri bakanı

Suudi Arabistan'da Kraliyet kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla biliniyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 yılında dünyaya gelen ve iyi derecede Almanca bilen Bin Ferhan hakkında, bu yılın mart ayında Alman Der Tagesspiegel gazetesinde bir haber yapılmıştı.
 
Haberde, Bin Ferhan'ın, silahlanma alanında 15 yıllık deneyimi olduğu ve ayrıca Veliaht Prens Bin Selman'a yakınlığıyla tanındığı belirtilmişti.
 
Geçen şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği görevini yürüten Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinde kıdemli danışman olarak çalışmış ve 2017'den bu yana da Suudi Arabistan Askeri Sanayi Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyordu.


 
Yeni bakan İran karşıtı açıklamalarıyla biliniyor

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırının akabinde "Tahran'a verilecek cevap konusunda her ihtimalin masada olduğu" yönünde açıklamada bulunmuştu.
 
Alman Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Bin Ferhan, "Saldırıyı kim gerçekleştirmiş olursa olsun arkasında kesinlikle İran var, zira bu füzeleri imal eden İran'dır ve onun yardımı olmadan fırlatılmaları da söz konusu değil." demişti.
 
Yeni Dışişleri Bakanı, söz konusu saldırının, dünya ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu söylemiş ve İran'ın bunun sorumluluğunu üstlenmesi ve saldırılarına devam edemeyeceğini anlaması gerektiğini belirtmişti.
 
Zor zamanların siyasetçisi

Suudi Arabistan merkezli Ukaz Gazetesi tarafından "zor zamanların siyasetçisi" olarak nitelendirilen Bin Ferhan, Berlin Büyükelçisi olarak atandığında, bu atamanın, Bin Selman'ın son yıllarda siyasi ve uluslararası arenada harcadığı çabayı destekler nitelikte olduğu ifade edilmişti.
 
Almanya'daki sivil toplum örgütleri 8 ay önce, Bin Ferhan'ın, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde parmağı olduğu iddiasıyla Berlin Büyükelçiliği görevine getirilmemesi için halk nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetmişti.
 
Orta Doğu'yla ilgili araştırmalarda bulunan Euroscope Kurumu da aynı dönemde yaptığı açıklamada, pek çok kuruluşun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den, Bin Ferhan'ın büyükelçi olarak atanmasına engel olmasını istediğini belirtmişti.
 
Açıklamada, Kaşıkçı cinayeti davasında ve yurt dışındaki Suudi Arabistanlı muhaliflerin hedef alınması konusunda adı geçen kişilerin Avrupa ülkelerinde istenmediği dile getirilmişti.
 
Alman kamuoyu ise sivil toplum kuruluşlarının Bin Ferhan aleyhinde hiç bir delil sunmadığı bu ithamlara pek kulak asmadı ve Bin Ferhan 8 ay önce Berlin Büyükelçiliğine atandı.
 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi dün görevden alınmıştı. Dışişleri Bakanlığına Bin Ferhan getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atanmıştı.

(AA)

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