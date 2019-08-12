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12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06:32 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:08:51

Suudi Arabistan ve Katar İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Riyad yönetimi, işgalci İsrail güçlerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek orada ibadet eden Müslümanlara saldırmasını kınadı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan haberde, uluslararası topluma "Müslümanların duygularını kışkırtan ve kardeş Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının korunması" çağrısında bulunuldu.

 - Uluslararası toplum harekete geçmeli      

 Katar da onlarca Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi ve işgalci İsrail güçlerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde orada ibadet eden Müslümanlara saldırmasını en güçlü şiddetle kınadığını duyurdu.      

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyla dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularının incitildiği ve provoke edildiği kaydedildi.        

Kardeş Filistin halkı ve Mescid-i Aksa'ya karşı süregelen İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Katar'ın Filistin meselesine ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği destek yinelendi.               

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı      

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.      

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.      

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor      

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.      

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.      

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.      

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.      

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesialtında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

(AA)

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