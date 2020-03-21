Suudi Arabistan, Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı
Suudi Arabistan, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı arttı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha yeni virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 392'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısının 16 olduğu ifade edildi.
BAE Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Feride el-Havseni, Abu Dabi'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 13 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 153'e yükseldiğini söyledi.
Havseni, yeni vakalardan 3'ünün İngiltere, 3'ünün Pakistan, 4'ünün Bangladeş, diğerlerinin ise Portekiz, Polonya ve ABD vatandaşı olduğunu belirtti.
Sözcü, 7 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla virüsten iyileşenlerin sayısının 38'e yükseldiğini kaydetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 206'ya yükseldiği bildirildi.
AA
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