Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alındı.

Bu ülkelerden gelecek olanların da ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Karar kapsamında, Ürdün ile olan sınır kapılarından kargo ve diğer ticari amaçlı nakliye seferleri ile istisnai durumlar haricinde yolcu giriş çıkışı da durduruldu.

Suudi Arabistanlılar ile mukimlere, karar yürürlüğe girmeden önce ülkeye dönmeleri için 72 saat süre tanındı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

(AA)