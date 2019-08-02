Suudi Arabistan işgalci İsrail'den doğal gaz alacak

İsrail'in Akabe Körfezi'ndeki şehri Eilat'ın Suudi Arabistan'a yakınlığı sebebi ile doğal gaz boru hattı için seçildiği aktarıldı.

İsrail son yıllarda büyük oranlarda doğal gaz rezervleri keşfetti. İsrail doğal gazının ihraç edilebilmesinde Suudi Arabistan önemli bir pazar olarak görülüyor. Zira Krallık daha ucuz elektrik üretmek için önümüzdeki yıllarda bu alana 6 kat daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Trt Haber'in Bloomberg'e dayandırdığı habere göre ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın eski İletişim Bakanı Eyüp Kara'ya dayandırılan haberde, İsrail ile Suudi Arabistan arasında kurulacağı iddia edilen doğal gaz hattıyla ilgili iddialara resmi makamlardan henüz bir yorum gelmedi.

"KARŞILIKLI ÇIKARLAR ÖNEMLİ"

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında son yıllarda hızlı bir yakınlaşma görülürken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Arap dünyası ile ilişkilerindeki en büyük yardımcısı Arap kökenli Eyüp Kara.

Kara, İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri açıklarken "Bu karşılıklı çıkarlarla ilgili" ifadelerini kullandı.

"ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Selman daha önce "İsrail ile birçok ortak çıkarımız var. Eğer barış sağlanırsa, İsrail ve Körfez İşbirliği Teşkilatı arasında birçok çıkar söz konusu olur." açıklamasında bulunmuştu.

SUUDİ-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan ile İsrai'in ilişkileri 2017'nin sonu 2018'in ise başına dayanıyor. Karşılıklı olarak resmi açıklamalarla birbirlerini güzelleyen iki ülke, hem askeri hem de siyasi açısından yakınlaşmalar bulunuyor. Öyle ki iki ülke askeri olarak ortak tatbikat yapma planlarına bile girişmişti.



