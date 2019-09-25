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25 Eylül 2019 Çarşamba 22:21:32 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 22:23:03

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Bakan Cubeyr: Aramco saldırısında İran silahları kullanıldı

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, "Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıda İran silahlarının kullanıldığına dair kanıtlarımız var." dedi.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, "Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıda İran silahları kullanıldığına dair kanıtlarımız var." dedi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) 74'üncü Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cubeyr, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin milli petrol şirketine yönelik saldırıya ilişkin konuşan Cubeyr, "Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıda İran silahları kullanıldığına dair kanıtlarımız var." ifadesini kullandı.

BM tarafından Suudi Arabistan'a olayı incelemek üzere gönderilen uzmanların incelemelerinin devam ettiğini belirten Cubeyr, "Sonuçlar açıklandığında, bir sonraki adımın ne olacağına karar vereceğiz." dedi.

Uluslararası toplumun İran'ın tasarruflarını ve yaşananları (Aramco saldırısı) kabul etmediğini, İran'ın uluslararası hukuka uyması gerektiği konusunda da fikir birliği ettiğini kaydeden Cubeyr, Aramco saldırısına karşılık verme konusunda müttefikleriyle istişarelerinin devam ettiğini söyledi.

SUUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, daha sonra savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

AA

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