Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor

Suudi Arabistan yönetimi Batılı devletlerle daha iyi ilişkiler kurmak, Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmek, insan hakları kuruluşlarına hoş görünmek ve uluslararası arenada düştüğü tamiri imkansız durumdan kurtulmak için, ses getiren spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya yöneldi. İspanya Kral Kupası, Dakar Rallisi, kadın Amerikan güreşi, boks maçları, tenis turnuvası, dünyaca ünlü teknik direktörlere davet, Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çalışmalarının örneklerinden sadece birkaçı.

Dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği spor organizasyonlarına yüklü paralar yatıran Suud yönetimi, spora değer vermekten ziyade, zihinlerde yerleşen kötü imajı yıkma amacı taşıyor. Aslında Riyad yönetimi sporu kullanarak "Suudi Arabistan" denildiğinde kamuoyunda oluşan algıyı unutturmayı hedefliyor.

İspanya Süper Kupası'na 120 milyon avro



İspanya Süper Kupası bu sezon ilk defa 4'lü final şeklinde oynanacak. Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

İspanya'da 2018-2019 sezonunun şampiyonu Barcelona, Kral Kupası'nın sahibi Valencia, lig ikincisi Atletico Madrid ve lig üçüncüsü Real Madrid'in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları 4'lü final şeklinde, 8-12 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak.

İspanyolların kendi aralarında yapacağı maçları binlerce kilometre uzakta oynaması ticari kar amacı taşıyor. İspanya için maçların nerede oynanacağı tabii ki önemli değil; önemli olan en çok parayı kimin vereceğiydi. Suud yönetimi için ise sporu kullanarak aklanmada bundan daha iyi fırsat olamazdı. Riyad dünyanın en çok izlenen maçları arasında yer alan İspanya Süper Kupası için kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan turnuvanın 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilmesi için 120 milyon avro ödedi.

Dağıtılan para bununla sınırlı kalmadı: Katılacak 4 kulübün yol ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacak, her kulübe 800'er bin avro verilecek, ayrıca finalde kaybeden kulübe 1,4 milyon avro, kazanan kulübe ise 2 milyon avro daha ödeme yapılacak.

Anlaşmaya ilk tepki 1. (La Liga) ve 2. (La Liga 2) futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) Başkanı Javier Tebas'tan geldi. Tebas, Suudi Arabistan'ın tüm Avrupa futbolunun maçlarını korsan yayınlayan bir ülke olduğunu söyledi.

Suud yönetiminin amacı dünyanın en iyi futbolcuların da aralarında olduğu 4 kulüp maçlarında atılan gollerle göz boyamak, spora yatırım yapıldığı göstererek ilgiyi tamamen başka yöne çekmek.

Dakar Rallisi için 15 milyon avro



Suudi Arabistan algı operasyonunda futbolun yanı sıra yarışları da kullanıyor. Bunların en önemli örneği, dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar Rallisi. 1979'dan 2007'ye kadar Afrika'nın, son 11 yıldır ise Güney Amerika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon Asya kıtasına taşınıyor. En çok izlenen yarış organizasyonlarından biri olan ralli, 2020'den itibaren Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Avrupa basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ralli için 15 milyon avro ödedi.

Boks maçına 100 milyon dolar



Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ile Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz arasındaki unvan maçı için Suudi Arabistan'ın Diriye kenti seçildi. Bu seçime sebep olan ise boks için uygun ringin ve şartların burada olması değildi tabii ki.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın meşruiyetini gölgeleyen olayların art arda gelmesi, onu reformlarda başarılı görünme çabasına sürükledi ve sonunda boks maçını bu kentte getirtti. İngiltere basınında çıkan haberlerde, Suud yönetiminin unvan maçının ülkede gerçekleşmesi için 100 milyon dolar verdiği öne sürüldü.

Hatta veliaht prens boks maçının etkisi artsın, kötü imajı azalsın diye, maça Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu bile davet etti. Ancak Mourinho o gün takımın maçı olduğu için davete katılmadı.

Amerikan kadın güreşine 80 milyon dolar



Suudi Arabistan ilk defa Dünya Güreş Eğlencesi (WWE) tarafından organize edilen kadın Amerikan güreşi müsabakasına ev sahipliği yaptı. Kadınların en az hak sahibi olduğu ülkelerin başında gelen ülkede yapılan eğlence sporu çok tepki çekti. Amerika basınına göre, Suud yönetimi bu organizasyonu gerçekleştirmek için 80 milyon dolar ödeme yaptı.

Tenis turnuvasında birinciye 1 milyon dolar



Boks maçının düzenlendiği Diriye kenti, Daniil Medvedev, Stan Wawrinka, David Goffin gibi dünyanın en önemli tenisçilerinin katıldığı tenis turnuvasına da ev sahipliği yaptı. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) listesinde yer almayan bu turnuvanın ilgi çeken tek yönü ise birinciye verilen ödül oldu. Sporculara (dünya sıralamasında önemli olan) puan bile verilmeyen bu turnuvada, birinciye tam bir milyon dolar verildi. Zaten ödülün bu kadar yüksek olması, tenisçileri Suudi Arabistan'a götüren en büyük etkendi.

(AA)