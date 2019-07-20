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20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:01:31 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:23:09

Suudi Arabistan ve İran'da baş döndüren trafik! İki ayrı petrol tankeri serbest bırakıldı

Cidde Limanı'nda, 30 Nisan'dan bu yana alıkonulan İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerinin, ülkesine doğru yol aldığı kaydedildi. İran ise bu durum üzerine Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir petrol şirketi Sonatrach'a ait tanker serbest bıraktı.

Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, 30 Nisan'dan bu yana Cidde Limanı'nda alıkoyduğu İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.

TANKER İRAN'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Haberde, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait tankerin mürettebatıyla birlikte İran'a doğru denize açıldığı ifade edildi.

MOTORU ARIZALANDIĞI İÇİN CİDDE LİMANI'NA ÇEKİLMİŞTİ

Söz konusu tanker, 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, Suudi Arabistan'a tankerin bakım masrafları için 10 milyon dolar ödemişti.

SERBEST BIRAKILMASI İÇİN İRAN'DAN GÜNLÜK 200 BİN DOLAR TALEP EDİLDİ, İRAN KABUL ETMEDİ

Suudi Arabistan'ın tankerin serbest bırakılması için İran'dan günlük 200 bin dolar talep ettiği ancak Tahran'ın bu meblağı ödemeyi reddettiğine ilişkin bilgiler İran medyasına yansımıştı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 3 aydır Suudi Arabistan tarafından alıkonulan tankerin, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından serbest bırakılması dikkati çekti.

İRAN'DA CEZAYİR'İN PETROL TANKERİNİ SERBEST BIRAKTI

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı.

Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam şirkete ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu.

Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti.

Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti.

(AA)

Suudi Arabistan ve İran'da baş döndüren trafik! İki ayrı petrol tankeri serbest bırakıldı
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