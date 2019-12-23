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23 Aralık 2019 Pazartesi 20:59:55 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 21:01:23

Suudi aktivistlerden Kaşıkçı davasında üst düzey isimlerin ceza almamasına tepki

Suudi Arabistanlı muhalif insan hakları aktivistleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin ceza almaması ve serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistanlı aktivistler tarafından yönetilen "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yargısının Cemal Kaşıkçı davasında aldığı kararlar eleştirildi.

ABD istihbaratının, "suikast öncesi, suikastın işlendiği sırada ve suikast sonrası Suud el-Kahtani ile Muhammed bin Selman arasında yazışmaların bulunduğu yönünde" bir yıl önce rapor yayımladığı hatırlatılan açıklamada, Suudi Arabistan yargısının, suçun ön planlama yapılmadan gerçekleştirildiğini iddia ettiği ve Kahtani'yi temize çıkardığı vurgulanarak, "Bu hangi bağımsız yargı!" ifadeleri kullanıldı.

Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yargı sürecinin eleştirildiği açıklamada, Başsavcılığın, cinayetle alakalı kayıtları ve uluslararası tüm raporları görmezden geldiğine dikkat çekildi.

"Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin temize çıkarıldığı ve yargılama adı verilen bu komik tiyatroyu reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, yargı sürecinde şeffaflığın olmadığı, yasaların ihlali durumunun sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki yetkili makamların, düşünce tutukluları hakkında da istediği gibi davranmaya, yayınlanan raporlar uyarınca cinayete karıştığı konusunda şüphe bulunmayan Suud el-Kahtani gibilerin de beraat etmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini veren ve olaya karışan herkesin yargılanması talep edildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında bugün, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını aktaran Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söylemişti.

AA

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