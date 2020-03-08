Suriye'nin başkenti Şam'dan korkunç haber: 30 ölü

Suriye’de Şam Kırsal Polis Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, bir yakıt tankerinin iki yolcu otobüsüne çarpması sonucu oluşan zincirleme trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada kazanın Şam-Humus otoyolunda Bağdat Köprüsü yakınların yaşandığı aktarılırken, onlarca kişinin de yaralandığı ve birçoğunun durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken, kazanın sebebi ise belirsizliğini koruyor.