03 Eylül 2019 Salı 14:07:10 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 14:09:22
Suriye'nin Azez kentinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü ,4’ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
- Suriye'nin Azez kentinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
- Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
- İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yıllar sonra ilk kez konuştu: Ben olsaydım nükleer anlaşmayı kesinlikle imzalamazdım
- ABD ve terör örgütü YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim